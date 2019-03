Het hart van Sjaak van den Berg klopte voor Middelburg

De voorzitter van Stichting Evenementen Middelburg (SEM) overleed vrijdag op 72-jarige leeftijd. Als voorzitter was Sjaak van den Berg de spil van de SEM, en het boegbeeld naar buiten toe. Vastberaden en vasthoudend wist hij mensen te overtuigen om hem te helpen. Om Middelburg mooier, leuker, gezelliger, aantrekkelijker te maken. Want dat was zijn grote doel: Middelburg promoten als aantrekkelijke hoofdstad van Zeeland, als levendig middelpunt en gezellig winkelhart van de provincie.