Het gefluit van de stoomhijskraan klinkt weer in Vlissingen

Voetbal­club AZ heeft weer een dak dankzij 60.000 kilo Zeeuws staal

24 maart ALKMAAR - De supporters van AZ kunnen, wanneer ze weer naar het stadion mogen, allemaal weer veilig onder een afdak zitten. Woensdag is de nieuwe dakconstructie op het stadion in Alkmaar gehesen. Een flink deel van die constructie, bestaande uit zo'n 60.000 kilo staal, is gemaakt in Middelburg.