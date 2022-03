Het doet Anna goed dat Middelburg haar geboorteland een hart onder de riem steekt

Dat gebeurde tijdens het wekelijks luiden van de klokken ter herdenking aan de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. Een gepast moment, vindt raadslid Arjan Beekman, omdat Middelburg als geen ander weet hoe het is om in oorlog te leven. ,,Vandaag bedrijven we geen partijpolitiek, maar staan we hier als één om Oekraïne een hart onder de riem te steken. De oorlog toont aan hoe belangrijk het is dat we in een democratie leven en dat niet één iemand zoveel macht in handen kan krijgen.”