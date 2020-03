Het beeld van de crisis, stilte aan beide kanten van het Vlissingse Badstrand

Cristel Molenaar en haar vriend Jacco ‘halen ook even een frisse neus’. Zij: ,,Nu het nog kan. Maar we houden van iedereen afstand.” Ze zegt dat ze voor vertrek vanuit hun woning in Lammerenburg nog even heeft gekeken of ze nog naar buiten mag. ,,Nog wel. Binnenkort misschien niet meer. Dan moeten we echt binnen blijven. Dan word ik gek.”

Ook de weinige andere wandelaars houden afstand tot elkaar. Moeilijk is dat niet want het is zo rustig dat het soms minuten duurt voor je een ander tegenkomt. ,,En dan gaat het om één of twee personen. Groepen zie je helemaal niet meer buiten”, aldus Eric van der Velden. Deze Vlissinger is even samen met zijn zoontje van elf naar buiten. ,,We moesten er even uit. Even bewegen.”