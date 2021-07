Het autobedrijf van Karel brandde vijf jaar geleden helemaal af: ‘Ik krijg nog steeds kippenvel van sirenes’

Meer dan 5 euro betalen voor een uurtje parkeren? Geen probleem, vinden deze toeristen in Domburg

16 juli DOMBURG - Niet verwacht en toch gebeurt het. De duurste parkeerplaatsen in Domburg zijn heel vaak bezet. Het gaat om het parkeerterrein aan de Van Voorthuijsenstraat waar maar liefst 5,20 euro per uur betaald moet worden. Wethouder Pieter Wisse (CDA, verkeer) is er zelf ook enigszins verbaasd over. ,,Kennelijk is er een groep mensen die zich niet laat weerhouden door zo’n tarief.”