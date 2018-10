Hertjes zoeken ‘slaapplek’ in hartje Vlissingen

Ide (10) uit Middelburg is de beste legobouwer van Nederland

15:38 MIDDELBURG - Een verlanglijstje maken voor zijn verjaardag of Sinterklaas, dat is voor Ide Barten geen enkel probleem. De 10-jarige Middelburger is lego-fan. En hij is ook nog eens heel erg goed met de steentjes: Ide werd donderdag in Utrecht Nederlands kampioen lego bouwen.