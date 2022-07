Herstelfonds voor schade door corona: ‘We moeten van compenseren naar stimuleren’

Tien euro per Middelbur­ger: VVD schrijft recept voor corona-her­stelfonds van half miljoen euro

MIDDELBURG - Tien euro per inwoner storten in een corona-herstelfonds. Dat levert een half miljoen euro op en daarmee wil de VVD het welzijn en de economie in Middelburg er weer bovenop helpen.

12 maart