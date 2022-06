Herstel muren en daken Machinefabriek Vlissingen wordt fors duurder

Zeeuwse architectuurprijs | Met video Hoe Tref veranderde van grauw en grijs naar open en licht: ‘Je hebt nu echt verbinding met het stadscen­trum’

Vanuit de parkeerkelder liep je via een helling het winkelcentrum in. Een smalle hal met een laaghangend systeemplafond leidde je naar de Albert Heijn. Bekeek je het gebouw vanaf de brug over de Binnengracht, zag je een enorme stenen muur, hier en daar voorzien van haastig aangebrachte graffititags. Zo zag het Middelburgse winkelcentrum aan de Pottenbakkerssingel er een paar jaar geleden uit. Dat is nu wel anders.

5 juni