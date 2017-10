Heropende BMX-baan Bossenburgh wil fietsfans trekken

videoVLISSINGEN - De BMX-baan aan het Bossenburghpad in Vlissingen is sinds woensdag weer open. Kinderen van basisschool De Omnibus mochten de baan als eerste testen.

Tientallen kinderen racen met kleine fietsjes door het gras aan het Bossenburghpad in Vlissingen. Woensdag is daar de vernieuwde BMX-baan geopend. Kinderen van basisschool De Omnibus uit Vlissingen waren de eersten die, onder begeleiding van instructeurs, het parcours mochten testen.

Volledig scherm © Lex De Meester

Wijkvereniging Bossenburgh hoopt hiermee kinderen enthousiast te maken voor het fietsen. Michel Pieters, voorzitter van de wijkvereniging: ,,Veel mensen weten niet eens dat hier überhaupt gefietst kan worden. Het ligt ook op een onopvallende plek hier achter het Cruijff Court. Dat vinden wij erg jammer, want het is een hartstikke leuk BMX-baantje. We hopen daarom dat we op deze manier het baantje bekend kunnen maken bij de kinderen, zodat het veel gebruikt gaat worden."

Asbest

Het BMX-parcours bestond al een hele lange tijd, maar was de afgelopen jaren afgesloten, omdat er asbest in de grond ontdekt was. De baan is nu vernieuwd en weer open voor publiek. De wijkvereniging heeft ambitieuze plannen met het gebied aan het Bossenburghpad. Het gebied achter het Cruijff Court moet een parkje worden waar mensen de hond kunnen uitlaten of de eendjes kunnen voeren. ,,Het gebied ziet er nu niet zo aantrekkelijk uit en daar willen we verandering in gaan brengen. Tot op heden hebben we helaas nog geen toestemming gekregen van de gemeente Vlissingen om onze plannen helemaal uit te voeren, maar de vernieuwing van het BMX-parcours is een goede eerste stap."

Overlast

De wijkvereniging wil ook iets doen aan de overlast rond het Cruijff Court in de Vlissingse wijk. ,,Hier in de buurt wordt best vaak iets gesloopt. Deze week is er bijvoorbeeld nog iets verbrand. De sporen daarvan zijn nog te zien. Ook worden de hekken rond het Cruijff Court wel eens kapot gemaakt en dat vinden wij erg zonde. Daarom willen wij er sowieso voor zorgen dat vanaf tien uur 's avonds niemand het gebied mag betreden." De gemeente wil niet meewerken met het plaatsen van borden en daarom neemt de wijkvereniging zelf initiatief. ,,We gaan zelf een banner plaatsen met de regels, zodat iedereen weet wat wel en niet mag."

BMX'ers uit de omgeving kunnen vanaf nu hun kunsten laten zien aan het bossenburghpad. De baan is namelijk gratis toegankelijk voor iedereen.

FOTO: LEX DE MEESTER