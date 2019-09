Herinneringskrant Zeeuws Weerzien krijgt 2500 euro

VIDEO Vlissingse voetbal­broers Bouzambou houden twintig gillende kinderen van zich af

11:53 VLISSINGEN - De Vlissingse broers Bouzambou spelen de hoofdrol in een aflevering van het tv-programma Zappsport, dat vandaag online is verschenen. Said en Hoessein spelen in het programma een zaalvoetbalwedstrijd tegen twintig jeugdspelers van SV Saestum uit Zeist. De Zeeuwse topzaalvoetballers krijgen hulp van presentator Ron Boszhard, die de rol van keeper op zich neemt. Maar of ze daar blij mee moeten zijn?