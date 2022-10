Herinneringen ophalen aan vijftig jaar Van Dixhoornbrigade

Trudie Gunneweg-Cullen (60) is een lid van het eerste uur. Ze was tien toen ze bij de Van Dixhoornbrigade kwam. Kinderen leren er spelenderwijs technieken aan voor zowel zelfredding als (veilig) redden van anderen. Oudere jeugd en volwassenen leren handelend optreden bij waterongevallen. Gediplomeerde redders kunnen daarna ook deelnemen aan vaaropleidingen, bewakingen en rampenoefeningen. Ook Trudie heeft veel van die dingen gedaan. ,,Op mijn dertiende werd ik strandwacht en later heb ik een jeugdinstructeursopleiding gedaan. Dus ik gaf les en later heb ik ook nog een vaaropleiding gedaan.”