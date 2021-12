Heren en Dames van Veere na jaren terug in Veere

De mannen van BrinkmanKuiper zijn woensdag in Veere om de beelden van de Dames en Heren van Veere een mooi plekje te geven in de Grote Kerk. Tot oktober 2012 stonden ze in de nissen van het oude Veerse stadhuis en keken ze uit over alle bezoekers van de Markt. Maar ze verkeerden destijds in een hele slechte staat. Door inwerking van onder andere zout brokkelden stukjes lichaam af waardoor argeloze bezoekers het gevaar liepen te worden getroffen door een afgebroken neus of vinger.