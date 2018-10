Herdenkingen voor zeevarenden en geallieerde militairen

Afvalspoor leidt politie naar tas vol hennep in Middelburg­se flatwoning

13:58 MIDDELBURG - In een flatwoning in Middelburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag een grote boodschappentas vol henneptoppen gevonden. De surveillerende politie was de hennep op het spoor gekomen toen ze verse hennepbladeren op staat vonden in de Meanderlaan. Het afvalspoor leidde de agenten naar de flat.