Henric Borsten prikkelt het zien en het denken

Als ik de tentoonstellingsruimte binnenkom valt mijn oog onmiddellijk op een lichtbak met een tekst die ik niet meteen kan lezen. De letters zijn in spiegelbeeld weergegeven. Ik ontdek er het woord ‘apparently’ in: blijkbaar. Er zijn nog twee lichtbakken te zien met respectievelijk het woord ‘apparavent’ (verschijnen) en ‘mittlerweile’ (ondertussen). Door de spiegeling is het alsof je het woord van de achterkant ziet. Daarmee plaatst Borsten je buiten de werkelijkheid waarin je je bevindt. De woorden beschrijven alle drie een staat van zijn die zich tussen aan- en afwezigheid bevindt. Het niet waarneembare is minstens zo wezenlijk voor wat de werkelijkheid is, dan wat je wel kunt zien of ervaren. En alleen door een andere positie in te nemen dan je gewend bent, kom je misschien wat dichter bij een besef van wat de werkelijkheid is.