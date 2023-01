Henk (68) rent voor de 20e keer de Kustmarathon: ‘Verkrampt of fluitend, de finish haalde ik altijd’

Al negentien keer kwam Henk van der Poel uit Westkapelle over de finish van de Kustmarathon Zeeland. De ene keer strompelend, de andere keer fluitend; maar hij sloeg nooit een editie over. Ook tijdens de jubileumeditie in oktober verschijnt hij aan de start.

Het is negentien jaar geleden als Henk van der Poel (69) met een clubje hardlopers door Westkapelle rent, gewoon voor de lol. Om fit te blijven. Tot Lein Lievense ineens met een idee komt; een marathon langs de kust van Westkapelle. Een aantal vrienden zegt resoluut ‘ja!’ op de vraag of ze mee willen lopen, maar Henk twijfelt.

Toch staat hij een paar maanden later aan de start. ,,Met ik schat zo'n 250 anderen.” Eerlijkheid biedt te zeggen dat Henk niet echt heel veel getraind heeft. Mee rennen met het vriendenclubje gaat hem prima af, maar een marathon rennen is andere koek. Volledig verkrampt ‘en met regelmatige tussenpozen’ haalt hij de finish. ,,Maar ik haalde het wel. En de achttien keer daarop ook”, vertelt hij met gepaste trots. Dit jaar viert de marathon een feestje; het evenement wordt voor de twintigste keer georganiseerd. Henk loopt mee.

‘Ik ben nooit in de buurt van de winst gekomen’

Hij zag het idee van zijn vriend Lein uitgroeien tot het grootste sportevenement van Zeeland. ,,Van klein naar gigantisch groot”, stelt Henk vast. Starten met een ongetraind lijf, dat wilde Henk niet voor de tweede editie. ,,Winnen, dat hoefde van mij ook niet. Zo goed ben ik niet joh.” Toch traint hij dat jaar aanzienlijk meer dan het jaar ervoor. ,,Omdat ik het jaar ervoor veel kramp heb gehad onderweg, besloot datzelfde vriendenclubje steeds grotere afstanden te gaan rennen. Met succes, want het tweede jaar ging het veel beter.”

Volledig scherm Henk van der Poel gaat dit jaar voor de 20ste keer meedoen aan de Kustmarathon. © Boaz Timmermans/Fos Fotografie

Na editie twee heeft Henk de smaak echt te pakken en traint hij dagelijks. ,,Nogmaals, niet om te winnen. Ik ben ook nooit in de buurt van de winst gekomen. In die jaren zag ik mijn eindtijd minder en minder worden. Dat geeft een goed gevoel. Maar na een tijd breekt er een periode aan dat je eindtijd weer oploopt. En dan wordt hij niet zomaar weer lager. De laatste keer, in 2022, was ik wel erg laat. Toen finishte ik na 5 uur en 31 minuten, dat viel best tegen. Maar ik liep hem wel uit! Toch ga je nadenken of je er niet te oud voor wordt. Misschien stop ik wel na deze keer, twintig is een mooi rond getal. Al zei ik vijf edities geleden ook dat ik zou stoppen, want vijftien is óók een rond getal.”

Verstijfde benen en asfalt tegen de kuiten

Als je voor de twintigste keer de Kustmarathon loopt, zijn er edities die je bijblijven. Zoals die ene kletsnatte, maar ook die bloedhete. Het jaar herinnert Henk zich niet exact, maar hoe warm het was dat weet hij nog precies. ,,25 graden, in oktober! Het zweet liep over mijn rug, maar ik verbrak wel mijn persoonlijk record dat jaar. Dát is pas een prestatie.” Maar ook die keer dat het stormt, heeft hij vers in het geheugen. ,,Met het asfalt dat tegen mijn kuiten aanwaaide op de Zeedijk in Westkapelle. Of die keer dat mijn benen verstijfden bij Zoutelande en ik mezelf met behulp van een fysio en een beetje zout water heb opgelapt.”

Ook dit jaar verschijnt hij aan de start. Niet voor de Light Run, of de 15 kilometer trail (die mannen sinds dit jaar ook mogen lopen), maar voor de volledige 42 kilometer. Al rennend.

Helemaal stoppen, dat gaat hij nooit doen. Maar Henk beseft ook dat er een moment komt dat hij geen 42 kilometer meer kan rennen. Of het dan de trail wordt, wandelen of de Light Run, daar is hij nog niet over uit. ,,Als het me volgend jaar te zwaar wordt, meld ik me aan voor de Light Run, of de 15 kilometer. Misschien dat ik dit jaar al eens mee ga doen met de maandelijkse evenementen, om te kijken of het wat voor me is. Of ik word vrijwilliger. De Kustmarathon loslaten doe ik niet zomaar”, vertelt de doorgewinterde hardloper.

Het 20e startschot van de Kustmarathon klinkt om 12.00 uur op 7 oktober 2023 in Burgh-Haamstede. Het marathonweekend is van 6 tot en met 8 oktober 2023.

Volledig scherm Henk van der Poel gaat dit jaar voor de 20ste keer meedoen aan de Kustmarathon. © Boaz Timmermans/Fos Fotografie