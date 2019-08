Hendrikjan Mabélis laat weer een leven achter

VIDEO Is ‘De beuk met moeilijke voeten’ uit Middelburg de mooiste van het land? Johan Antheunis­se vindt van wel

30 augustus MIDDELBURG - Al meer dan 175 jaar schittert ‘De beuk met moeilijke voeten’ aan de Herengracht in Middelburg in het ochtendlicht, maar nu pas wacht eeuwige roem. De zwaar gehandicapte boom is genomineerd voor de titel ‘boom van het jaar’.