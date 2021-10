Hendrik Willem van Loon: slechts vier jaar Veerenaar, maar hij heeft wél een blijvende invloed

Zij stelde een expositie samen over deze man die slechts vier jaar in Veere woonde, maar een blijvende invloed heeft. Niet voor niets wordt er sinds 1994 op het Veerse Meer door de Stichting Behoud Hoogaars elk jaar de Hendrik Willem van Loon Hardzeildag gehouden.

Van Loon (1882-1944) was echter zo veel meer dan alleen iemand die een hardzeildag organiseerde, zo blijkt uit de tentoonstelling die aanstaande zaterdag om 16.00 uur wordt geopend. Hij was schrijver, tekenaar, journalist, radiocommentator en historicus. Hij had bijvoorbeeld een scherp inzicht in de politieke verhoudingen en waarschuwde al in 1933 voor Adolf Hitler. ,,Hij noemde hem een kelderrat”, weet Nicolette van Neste.