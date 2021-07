Helge Prinsen neemt ons mee door Vlissingen: ‘Er zijn hier zóveel mooie verhalen te vertellen’

Nadat ze was vertrokken bij de omroep, maakte ze de film ‘Van Verlies Kun Je Niet Betalen’ over Adrie en Francien Trimpe en hun groentezaak in de Vlissingse binnenstad en ze schrijft al zeven jaar de rubriek ‘Ik ben Vlissingen’, waarvoor ze bijna 400 Vlissingers interviewde. ,,Inmiddels weet ik wel wat mensen mooi of lelijk vinden aan Vlissingen’’, zegt ze daarover. Zelf omarmt ze de stad en vertelt vol trots over de mooiste plekken en gebouwen en koestert de delen van de stad die door anderen worden weggezet als ‘lelijk’.

1. Het Kleine Zandje, Boulevard Bankert



,,De Boulevard is de parel van Vlissingen en dat zegt iedereen, dus ik vind eigenlijk dat ik daar niet mee weg kan komen en iets originelers moet verzinnen. Maar toch is dit stukje van de boulevard echt één van mijn favoriete plekken.’’ Ze staat voor het huis waar ze is geboren en opgegroeid. ,,Mijn opa heeft dit huis ooit gekocht en het is altijd in de familie gebleven. Nu wonen hier mijn kleinkinderen en het ontroert me dat zij op dezelfde plek opgroeien.’’