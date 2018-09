Helge Prinsen 'kan wel huilen' om winnen Zeeuwse filmprijzen

VLISSINGEN - Even leek de Vlissingse filmmaakster Helge Prinsen op weg naar een drieklapper. Nadat ze zaterdagmiddag bij het festival Film by the Sea de Lions Club Vlissingen Film Award én de PZC Publieksprijs in ontvangst had genomen, stak ook de vakjury van de PZC de loftrompet over haar film Van verlies kun je niet betalen. Maar die prijs ging naar Ceres van Janet van den Brand.