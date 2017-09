Heldhaftige verpleegkundigen redden vrouw uit zinkende taxi

VLISSINGEN - Een hoogbejaarde passagiere kwam donderdagmiddag met de schrik vrij, nadat de taxi waarin zij zat te water raakte in de Schuitvaartgracht in Vlissingen . Door kordaat ingrijpen van enkele wijkverpleegkundigen en een passant lag de dame binnen de kortste keren weer op de kant.

Martha Alserda (59) zat met haar collega's van Wijkverplegingsteam Boulevard van Zorgstroom omstreeks twee uur te vergaderen in het kantoor aan de Leliënlaan toen zij een taxi vanaf de Rozengracht langzaam de Vlissingse Watergang, de officiële naam van de Schuitvaartgracht, in zag sukkelen. ,,Ik dacht nog: die bestuurder mag wel eens achteruit rijden als hij wil keren. Maar vervolgens reed de taxi langzaam het water in."

Lees ook Taxi rijdt met passagier maar zonder chauffeur Vlissingse gracht in Lees meer

Hoofd en hand boven water

Alserda bedacht zich geen moment, maar schoot de kamer uit, een aantal collega's in haar kielzog. Buiten gekomen bleek de auto geheel onder water te liggen, maar aan de passagierskant stak een oudere dame haar hoofd en een hand boven water. Martha en Franca Somers (55) sprongen zonder nadenken het water in. Somers hielp de dame de auto uit, terwijl Alserda naar de bestuurderskant van de auto zwom.

Quote Ik dacht nog: die bestuurder mag wel eens achteruit rijden als hij wil keren. Martha Alserda

Een passant, die ook direct te water ging toen hij zag dat er een auto in de gracht lag, kwam haar helpen. ,,Gelukkig maar, want anders had ik het portier niet zo makkelijk open gekregen. De man tastte rond in de auto maar voelde niets. Ook achterin bleken geen passagiers meer te zijn." Franca Somers was intussen met de bejaarde dame aan de waterkant beland. Collega Corry Berrevoets (61) sprong het water in om samen met Somers de onfortuinlijke taxipassagiere de oever op te tillen.

Oorzaak

Daar waren genoeg wijkverpleegkundigen om de oudere dame op haar zij op een kleed te leggen. ,,De dame was weliswaar flink geschrokken, maar goed aanspreekbaar." Op de oever stond ook de taxichauffeur. Hij was de praktijk van de fysiotherapeuten binnengegaan om nog een klant op te halen. De oudere dame bleef zo lang in de langs de kant van de weg geparkeerde auto zitten. Over de oorzaak van het ongeval liet hij zich niet uit. De politie kon donderdagmiddag en -avond ook nog geen uitsluitsel geven. ,,We hebben het onderzoek naar de toedracht van het ongeval nog niet af kunnen ronden", verklaarde een woordvoerster.

Met handdoeken van Fysiotherapie Rozengracht werden geredde én redders enigszins drooggewreven en warm gehouden. Intussen kwamen de gealarmeerde hulpdiensten met een groot aantal ambulances, brandweer- én politievoertuigen ter plaatse. Op zowel de Rozen- als de Schuitvaartgracht waren vele tientallen bezoekers toegestroomd, die elkaar de gekste verhalen over de toedracht van het ongeluk vertelden.

Huilerig