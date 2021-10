Held en bevrijder van Westkapelle overleden

video Dé Tank is terug in Westkapel­le en wat ziet ie er weer gelikt uit

18 oktober WESTKAPELLE - ‘De tank is Wasschappel’, klinkt het maandag op de dijk als Dé Tank wordt teruggeplaatst. Tien maanden geleden werd hij daar nog roestig en vol rommel weggehaald voor een opknapbeurt. De Shermantank, die betrokken was bij de bevrijding van het dorp, stond nog geen vijf minuten of de eerste foto met poserend kind was al geschoten.