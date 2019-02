Helaas, vandaag geen gratis boodschappen bij Jumbo in Middelburg

Helaas. Medewerkster servicebalie Daphne de Jong van de Jumbo in Dauwendaele moest de vraag naar gratis boodschappen zaterdag tot vervelens toe met ‘nee’ beantwoorden. ,,Wij hebben vijf kassa's, als je de kassa van de servicebalie meetelt. In de winkel geldt de regel dat elke vierde klant die te lang moet wachten tot een extra kassa opengesteld is, zijn boodschappen voor niks krijgt. Maar dat geldt niet als alle kassa's al geopend zijn. En dat was zo. Dus geen gratis boodschappen!", legt Daphne uit.

De rij met wachtenden was wel extreem lang, geeft de medewerkster aan. ,,Ze stonden tot achterin de winkel, bij alle kassa's.” Misschien omdat wachtenden die op gratis boodschappen hoopten, vrienden en bekenden tipten? ,,Dat denk ik niet! In de omgeving waren een paar winkels dicht die anders open zijn, geloof ik. Dat was misschien de oorzaak.” Het is niet duidelijk of maandag - de eerste dag dat de Jumbo aan de Vrijlandstraat weer geopend is - de kassa al gerepareerd is. Zo niet: ,,Geen gratis boodschappen als je de vierde wachtende bent, als alle kassa's geopend zijn", legt Daphne nog maar eens uit. ,,Die regel heb ik al heel wat keren moeten herhalen, vandaag!”