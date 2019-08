Heerema Vlissingen krabbelt op

video - update 13.40 uur Man (28) zwaarge­wond bij steekpar­tij in Vlissingen, verdachte is ervandoor

16:27 VLISSINGEN - Bij een steekincident in Vlissingen is afgelopen nacht een 28-jarige man uit die plaats zwaargewond geraakt. De politie heeft een verdachte op het oog, maar die is op de vlucht.