Heel Aagtekerke voor nieuw dorpshuis

De Dorpsraad Aagtekerke gebruikte de jaarlijkse rommelmarkt als ‘actiedag’. Inwoners, toeristen en andere bezoekers konden hun handtekening zetten als ze de gemeenteraad van Veere willen oproepen ‘te investeren in de leefbaarheid’ van Aagtekerke. Dat verenigingsgebouw Amicitia toe is aan sloop ontkent voorzitter Hans Nonnekes niet. ,,Maar om de oplossing te zoeken in het opknappen van de gymzaal geeft geen pas. Ook met een bijgestelde ambitie, van energieneutraal naar bijna energieneutraal, is dat 45 jaar oude gebouw niet te transformeren tot een gezellig onderkomen waar elke inwoner zich thuis voelt.”