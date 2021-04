Hayo is corona-slachtoffer en hulpverlener tegelijk en maakt intussen zijn droom waar

Oud-topbasket­bal­ster is nu wandel­coach: Yolanda Joosse uit Middelburg houdt mensen een spiegel voor

16 april VROUWENPOLDER - Bewegen is de rode draad in het leven van Yolanda Joosse. Voorheen was de 43-jarige Middelburgse één van de beste basketbalsters van Zeeland. Nu is ze ‘wandelcoach’. Door met mensen te gaan lopen, helpt ze hen van hun stressklachten of burn-out af.