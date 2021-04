Havens, hijskranen en boulevards: de romantiek van Vlissingen verdient een pakkende song

Man uit Vrouwenpol­der (27) twee jaar naar inrichting voor veelple­gers

22 april MIDDELBURG - Geheel volgens de eis van de officier van justitie in Middelburg is donderdag de 27-jarige A. van A. uit Vrouwenpolder veroordeeld tot de zogeheten ISD-maatregel. Die behelst een verblijf van twee jaar in een instelling voor veelplegers. In die tijd kunnen zij aan zichzelf werken.