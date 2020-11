Havendorp is terug als take away, mét Dicky achter de barbecue

De gedwongen pauze die hij nam, is sinds dit weekeinde voorbij. Dicky Wattimena kookt weer de geliefde Molukse maaltijden en meteen komen de bestellingen voor afhaalmaaltijden binnen. ,,Vrijdag was de eerste dag en dat ging al goed", zegt hij tevreden. Want omkijken in teleurstelling dat het restaurant dicht is en vrijwel zeker ook niet meer open gaat, dat wil hij niet. ,,Ik wil niet omkijken naar hoe mooi het was, maar vooruitkijken naar hoe mooi het gaat worden.”