Hartverwarmende steun voor Vlissings re-integratiebedrijf na diefstal gereedschap

Benefiet festival in six­ties-sfe­ren voor poppodium De Piek in Vlissingen

12:03 VLISSINGEN - Vier bands geven een sixties-benefietfestival voor poppodium De Piek in Vlissingen. ‘With a little help from my friends’ heet het feest om het podium te steunen. De Piek in de Hellebardierstraat heeft tot september 2021 om zich als onafhankelijk cultuurpodium te bewijzen.