Hartpatiënt Marcel (56) uit Zoutelande duikt dagelijks ijskoude zee in na vier zware operaties: ‘Het houdt me fit’

Rechtszaak over dode vrouw Oostkapel­le uitgesteld

13 januari OOSTKAPELLE - De rechtszaak over de dood van een 78-jarige vrouw in Oostkapelle is uitgesteld. De rechter zou zich op woensdag 20 en donderdag 21 januari over de zaak buigen. Maar dat kan niet, omdat nader onderzoek moet worden gedaan.