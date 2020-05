Harde knal in Middelburg blijkt opgeblazen auto

Medewerkers van Forensische Opsporing zijn ter plaatse geweest om sporenonderzoek te doen. Het is nog niet duidelijk waarmee de auto is opgeblazen. De auto is volgens een woordvoerder van de politie zwaar beschadigd. De politie is op zoek naar getuigen van het incident. Zij kunnen zich melden via het algemene nummer (0900-8844), of via What’s App (06-12207006). U kunt ook anoniem uw informatie delen via M. Dat kan telefonisch (0800-7000) of via hun website www.meldmisdaadanoniem.nl. Het zaaknummer is 2020-132648. Ook zou de politie graag eventuele camerabeelden krijgen.