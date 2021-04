Hans leidt je door de geheimzinnigste steegjes van Middelburg: ‘Ik heb echt een droombaan’

‘Twee kerken onderhou­den is te duur’; Oostkapel­le wil een van de twee kwijt

2 april OOSTKAPELLE - Wat wordt het? De Zionskerk in Oostkapelle afstoten of de dorpskerk. De Protestantse Gemeente Oostkapelle worstelt momenteel met die vraag. Voorzitter Adri Jobse weet één ding zeker. Twee kerken onderhouden is voor de gelovigen van Oostkapelle te duur. ,,Wij zijn dan ook in overleg met het gemeentebestuur van Veere om te kijken wat de beste oplossing is.”