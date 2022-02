“Hang on, help is on its way”

Middel­burgs hotel in aanbouw: ‘Eerst digitaal puzzelen in 3d’

MIDDELBURG - De verbouwing van de Sint Jorisdoelen tot viersterrenhotel is in volle gang. Het gele lint op de bouwhekken aan de Balans in Middelburg waarschuwt voor de vondst van asbest. ,,Maar dat was geen verrassing en het is ook geen groot probleem hoor", zegt Paul Huges van Team Concepts.

