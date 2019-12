Handgegeschreven brieven vanuit Middelburg naar Xi Jinping en Mauricio Vila Dosal

Rinus Bimmel beleefde de oorlog in Oostkapel­le. ,,Als je wilt weten wat oorlog is...’’

11:00 Dit is het eenentwintigste deel van de serie waarin Zeeuwse ooggetuigen verhalen over hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag vertelt oud-kruidenier Rinus Bimmel (1934) uit Oostkapelle over de tijd van bezetting en bevrijding: ,,We waren aardappels aan het rapen. Opeens kwam er een vliegtuig laag over, recht op ons af. Het was aangeschoten. De deur vloog eraf."