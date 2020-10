Halloweenkunst siert Ritthem: ‘We willen het in deze tijd een beetje leuk maken voor de mensen’

Cel geëist tegen Armeen die Rus met bezemsteel sloeg

23 oktober MIDDELBURG - Een celstraf gelijk aan het voorarrest van 249 dagen eiste officier van justitie Gerda Oosterveld vrijdag in Middelburg tegen de 25-jarige K. N. De Armeen had 2 maart in het Middelburgse asielzoekerscentrum een Rus met een bezemsteel op zijn hoofd geslagen en zou ook nog eens met een mes in diens bil hebben gestoken.