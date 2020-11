Halloween op Walcheren: een weekend vol griezels

48 Zeeuwen zoeken nog een maatje: ‘Het enige dat je nodig hebt is een hart voor mensen’

26 oktober MIDDELBURG - Al ruim een jaar zijn ze dikke vrienden: Robert Huberts en Sofie Saman. Robert, een in Utrecht geboren Middelburger, is licht verstandelijk beperkt. Sofie, bewindvoerder van beroep, is in haar vrije tijd zijn ‘maatje’. Samen beleven ze leuke avonturen. Robert: ,,Laatst hadden we dikke pret met een stel alpaca’s.” Tientallen Zeeuwen lopen dit soort leuke uitjes mis, omdat er geen ‘maatjes’ zijn.