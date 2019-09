Hagenpreek in Biggekerke: ‘We proberen er een allemansdienst van te maken’

Zestiende eeuw

De hagenpreken worden tegenwoordig niet meer uit noodzaak gehouden, maar om mensen samen te krijgen, vertelt Van der Heijde. ,,Het is een laagdrempelige dienst, waarbij iedereen welkom is: jong of oud, kerkelijk of niet-kerkelijk. We proberen er echt een allemansdienst van te maken. Ook bijzonder is dat een deel in dialect is.”