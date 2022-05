Hagen langs Sportlaan en omgeving gekortwiekt in broedseizoen ‘Het was afschuwelijk om die vogeltjes zo te horen’

Het groen is keurig strak gesnoeid en het maaisel afgevoerd. Lijkt allemaal heel netjes op het eerste oog, maar bij moeder en dochter Rinie en Elisabeth Wigard wekt de snoeibeurt door medewerkers van de gemeente op maandag en dinsdag woede en verdriet op. ,,Midden in het broedseizoen, dat mag toch niet. Al die vogeltjes waren echt in paniek en wat er in de hagen zat, is vernield,’ zegt Elisabeth Wigard boos.