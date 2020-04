Hagedis op en in de muren van Fort Rammekens is een blijvertje, op een zonnige dag kun je ze spotten

Voor een leek is het verschil met de levendbarende hagedis of de zandhagedis bijna niet te zien. Leeftink juichte vorig jaar ook pas nadat deskundigen hadden bevestigd dat de in het fort gefotografeerde reptielen echt muurhagedisjes waren. Verrast was de boswachter destijds niet. Geruchten dat de voor Nederland bijzondere hagedis, die tot voor kort alleen op de vestingwerken in Maastricht rond kroop, net buiten Ritthem was neergestreken, deden al langer de ronde.