Hackers sturen dreigmails naar CSW-leerlingen in Middelburg

In een mail aan alle 2100 leerlingen worden ze gewaarschuwd om niet in te gaan op de bedreigingen. De bewering dat de computer gehackt is, is onzin. ‘Negeer de e-mails. Dus niet reageren en absoluut niet betalen.’ Er is geen aangifte gedaan, geeft Van der Knaap aan. ,,Dat kan ook niet, want we hebben geen idee wie er achter zit. Het vreemde is dat je eigen e-mailadres ook de afzender is. Landelijk wordt ook gewaarschuwd voor dit soort mails.”