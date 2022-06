Grote wens van Sofie, Phie en Aye: 'Veel meer modderdagen’

met video Spons & Draad maakt dada stuiter space punk

Spelen ze tijdens hun optredens liedjes? Of zijn de concerten vooral performances en is het kunst die je ter plekke ziet ontstaan? Wat collectief Spons & Draad doet en maakt is eigenlijk niet te vangen. De zeven muzikanten die nu meespelen vinden het zelf ook lastig te benoemen wat ze precies doen. Maar Spons & Draad heeft er zin in.

27 juni