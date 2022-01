Grote vraag naar pas voor vieze luiers

Met die pas, die sinds dit jaar beschikbaar is, kunnen jonge ouders maximaal drie jaar lang gratis de vieze luiers in een van de gemeentelijke afvalcontainers gooien. Die pas is er gekomen omdat de gemeenteraad jonge ouders niet op extra kosten wil jagen nu dit jaar er betaald moet worden voor het aantal malen dat de grijze container voor restafval wordt geleegd. Aanvankelijk wilde het dagelijks bestuur van de gemeente niets doen voor de jonge ouders. Maar onder druk van de raadsfracties is in elk dorp of stadje een speciale container voor de vieze luiers die gratis is te gebruiken met een speciale pas.