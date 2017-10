Grote politie-inval in Vlissings café Conny's Place

Video De verborgen schatten van Terra Maris Oostkapelle

10:31 OOSTKAPELLE - Een ontdekkingstocht langs de schatten in het depot van Terra Maris in Oostkapelle: van mammoetmelkttandje tot de schedel van een reuzenhert en een opgezette zwarte wouw. Honderden ‘objecten’ die niet in het museum te zien zijn. Zaterdag kon een ieder zich verbazen over die verborgen rijkdom.