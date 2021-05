Grote kastanje staat op omvallen; 't Groentje in Domburg afgesloten voor verkeer

video Dansscho­len willen weer open: ‘Buiten een pirouette draaien op schoenen, dat gaat gewoon niet’

29 april VLISSINGEN - Al maanden kan dansdocente Isabelle Zwaan niet de danslessen geven die ze wil. Haar dansschool in Vlissingen is dicht vanwege corona. In het hele land kwamen donderdag - de Internationale Dag van de Dans - dansscholen in actie. Zwaan en haar leerlingen lieten hun kunsten zien op de boulevard. ,,We willen weer met de spitzen dansen.”