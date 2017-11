Grote en kleine Sinterklaas bezoeken Koudekerke

videoKOUDEKERKE - Nadat hij in Dokkum aan land was gekomen, is Sinterklaas zaterdag meteen doorgereisd naar Walcheren. Hij kwam per boot aan in Vlissingen en Middelburg en reed met een auto door naar Koudekerke.

Daar kwam hij niet alleen. Behalve zijn Pieten had Sint ook een mini-versie van zichzelf én een mini-Amerigo bij zich. Zowel Sinterklaas als zijn paard zijn oud en er worden regelmatig hulp-Sinterklazen opgeleid. Sommige zijn nog jong, zoals die in Koudekerke. En de jonge hulp-Sint had ook een klein paard bij zich.

Honderden kinderen en ouders verwelkomden de Sint op het Dorpsplein in Koudekerke. Ze liepen ook allemaal mee in een tocht door het dorp naar sporthal de Couburg, waar de kleintjes Sinterklaas even persoonlijk konden ontmoeten en hem een handje mochten geven.

Knutselen

In Vlissingen is zaterdag ook een Sinterklaashuis geopend. Kinderen kunnen daar onder meer knutselen. Het Sinterklaashuis is open tijdens de koopweekeinden van zaterdag 25 en zondag 26 november en zaterdag 2 en zondag 3 december, steeds van 12.00 uur tot 16.30 uur.

In Middelburg reed Sint zoals gebruikelijk vanaf de jachthaven door de stad naar de Markt. Bij de aankomst en langs de route was het - net zoals in Vlissingen - razend druk. Het wachten van de kinderen op de goedheiligman werd beloond met handenvol pepernoten.

Sinterklaas deed zaterdag ook nog Westkapelle aan, maar hij kon niet alle Walcherse plaatsen bezoeken. Maar kinderen hoeven niet bezorgd te zijn: als hij nog niet is geweest, maakt hij dat nog goed. Zaterdag 25 november komt hij alsnog in Arnemuiden (13.00 uur), Domburg (14.00 uur), Oostkapelle (13.30 uur), Oost-Souburg (11.30 uur), Vrouwenpolder (15.00 uur) en Zoutelande (11.00 uur). In het stadje Veere komt bezoekt hij traditiegetrouw op de ochtend zijn verjaardag, 5 december om 09.00 uur.