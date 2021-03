Grote brand in flatgebouw Vlissingen, bewoners in veiligheid gebracht

Heer van Veere Wolfert van Borsele wordt virtueel tot leven gewekt

26 maart VEERE - De oude Wolfert van Borsele wordt weer tot leven gewekt. Deze Heer van Veere (1245-1299) gaat over een maand of vier á vijf bezoekers van de Grote Kerk van Veere virtueel alles vertellen over het leven in de middeleeuwen en over zijn familieleden.