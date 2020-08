Grootste werkschip ter wereld is een enorme publiekstrekker

Politie pakt opnieuw overlast van jongeren bij Dishoek aan

12 augustus DISHOEK - Opnieuw heeft de politie de overlast van jongeren aangepakt in de duinen bij Dishoek. In navolging op de controle van gisteren, is vandaag gecontroleerd tussen Dishoek en de Boulevard van Vlissingen. Ook nu waren vooral eigenaren van brommers en scooters de klos.