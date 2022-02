Grootse metamorfose winkelcentrum Dauwendaele bijna van start ‘Donkere gaten vullen zich nu al’

video Voor de allerlaat­ste keer naar John's Frituur­shop: ‘De frieten van John en Marjan zijn lekker knapperig’

KOUDEKERKE - Flo weet wel waar ze de lekkerste friet bakken. Bij John’s Frituurshop in Koudekerke, zegt de elfjarige leerlinge van basisschool De Sprong. Samen met haar klasgenoten is Flo vrijdag naar de snackbar aan de Middelburgsestraat in Koudekerke gekomen om John en zijn vrouw Marjan letterlijk in de bloemetjes te zetten en toe te zingen.

11 februari