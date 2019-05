Groot onderzoek na vondst dode vrouw in Oostkapelle

UPDATE | video Brand in werkplaats op voormalig Thermp­hos-ter­rein in Ritthem

20:54 RITTHEM - In een werkplaats op het oude Thermphos-terrein (nu Plan 9890) aan de Europaweg Zuid bij Ritthem is zaterdag aan het eind van de middag brand uitgebroken. De loods is ongeveer 10 bij 50 meter groot. De brandweer heeft waterkanonnen ingezet. Het blussen van de brand zal nog even duren. Een deel van de loods moest worden gesloopt om de brandhaard te bereiken. Met een autoladder is bovenaf geblust.