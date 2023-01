Groot-Abeele opnieuw bang voor verkeersdrukte

Straks 10.000 auto's per dag door Grijpsker­ke: ‘Er moet nu iets gebeuren’

Dit jaar krijgen we weer de ellende over ons heen. Daar wordt nog steeds niets aan gedaan, zo stelde Wim van Straten tijdens een zeer druk bezochte bijeenkomst over verkeersoverlast in Grijpskerke.

17 januari