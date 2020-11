Groep jongeren uit Arnemuiden steekt autobanden in brand

Kansel­kleed uit Souburgse stilteka­pel gestolen: ‘Dit gaat om de emotionele waarde’

26 november OOST-SOUBURG - Uit de stiltekapel van de Protestantse Gemeente in Oost-Souburg is begin deze week het kanselkleed gestolen. Het gaat om een groen kleed dat ter decoratie aan de muur hing. ,,We hadden het er laatst nog over hoe lang het nog goed zou gaan”, zegt kerkrentmeester Johan Welleman.